Febraban anuncia mudança: boletos bancários serão compensados no mesmo dia

A Febraban (Federação Brasileira de Bancos) anunciou uma nova modificação em relação aos pagamentos de boletos bancários. Com a mudança, os pagamentos realizados até às 13h30 serão compensados no mesmo dia. Previsto para se iniciar nesta sexta-feira (15), a medida irá impactar principalmente quem recebe os valores referentes ao pagamento do boleto.

