Governo lança novo decreto para unificar documentos de identidade

O **Governo Federal** emitiu um novo decreto para aumentar a segurança dos brasileiros em relação aos seus documentos. O decreto 10.977/2022 foi liberado com o intuito de implementar mudanças na nova **Carteira de Identidade Nacional** (CIN), unificando os dados dos cidadãos brasileiros, utilizar o número do CPF como registro único. Assim, a medida já está valendo para todos os cidadãos portadores do Registro Geral (RG) com finais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0.

