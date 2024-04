Governo suspende bloqueio de benefícios do INSS por falta de prova de vida

Alto contraste

A+

A-

É idoso e recebe aposentadoria pelo INSS? Atenção para ESTE recado É idoso e recebe aposentadoria pelo INSS? Atenção para ESTE recado (Edital Concursos Brasil)

O Ministério da Previdência Social anunciou uma decisão que irá interferir nos benefícios concedidos mediante prova de vida. Segundo a pasta, está suspenso o bloqueio do pagamento de benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) por falta de prova de vida. A decisão seguirá válida até o dia 31 de dezembro de 2024, sendo publicada no Diário Oficial da União do dia 15 de março.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Edital Concursos Brasil

Leia mais em Edital Concursos Brasil

• Governo anuncia NOTÍCIA importante para quem faz prova de vida do INSS

• 13º do INSS: beneficiários receberão pagamento ANTECIPADO; veja quando

• Olhe cada centavo do bolso! Moeda de 5 centavos pode valer até R$ 220

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.