Imposto de Renda 2024: Saiba como declarar e evitar erros

O prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda 2024 se iniciou nesta sexta-feira (15) e seguirá até o dia 31 de maio deste ano. No início da semana, a Receita Federal liberou o download do programa de declarações, visando otimizar o preenchimento do documento pelos contribuintes brasileiros. Assim, o Fisco afirma que uma das melhores opções é a declaração pré-preenchida, já disponibilizada na abertura do prazo de entrega.

