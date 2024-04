Novo lote de pagamentos do PIS/Pasep é liberado nesta sexta-feira

Alto contraste

A+

A-

Aos ansiosos, calendário PIS/Pasep é finalmente divulgado; veja as datas Aos ansiosos, calendário PIS/Pasep é finalmente divulgado; veja as datas (Edital Concursos Brasil)

Um novo lote de pagamentos do PIS/Pasep 2024 será realizado nesta sexta-feira (15). Desta vez, receberão os recursos os trabalhadores nascidos em fevereiro e os servidores públicos com inscrição finalizada em 1. Neste ano, está sendo pago o abono salarial referente ao ano-base 2022, no valor de até um salário mínimo (R$ 1.412) para os trabalhadores que atenderem aos requisitos do programa.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Edital Concursos Brasil

Leia mais em Edital Concursos Brasil

• Fim dos 3 dias úteis! Boletos bancários serão compensados no mesmo dia

• Pagamento de até R$ 1.412 é liberado NESTA sexta 15; veja quem recebe

• Calor de 40ºC: Inmet divulga ALERTA vermelho que significa ‘grande perigo’

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.