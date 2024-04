Novo lote de RPVs liberado para beneficiários do INSS

Um novo lote de Requisições de Pequeno Valor (RPVs) foi liberado nesta quinta-feira (21) pelo Conselho da Justiça Federal (CJF). As indenizações são correspondentes a valores de até 60 salários mínimos (R$ 84.720), referente as ações autuadas em fevereiro deste ano pelo Judiciário. Ao todo, quase 209 mil pessoas serão beneficiadas com os pagamentos, incluídos em 167.250 processos contra a união.

