Nubank surpreende mercado com valorização recorde

Alto contraste

A+

A-

Nova mudança nos juros pode ser uma pedra no sapato do Nubank Nova mudança nos juros pode ser uma pedra no sapato do Nubank (Edital Concursos Brasil)

Não há dúvidas de que o Nubank é um dos bancos digitais mais adorados pelos brasileiros. No entanto, muitos ainda desconfiavam sobre a segurança da empresa e o quão séria a fintech é. Para mostrar sua seriedade e grandeza, o Nubank conseguiu chegar ao Top 3 das empresas mais valorizadas no Brasil nos últimos 30 dias, ultrapassando bancos tradicionais como Banco do Brasil, Bradesco e Santander.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Edital Concursos Brasil

Leia mais em Edital Concursos Brasil

• Nubank anuncia NOTÍCIA que pega muitos brasileiros de surpresa

• Oportunidade única! Uber disponibiliza 200 vagas para Centro de Tecnologia no Brasil

• Pensão por morte: 4 particularidades do benefício que muitos não sabem

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.