Alto contraste

A+

A-

Edital Concursos Brasil Edital Concursos Brasil (Edital Concursos Brasil)

O chocolate de sobremesa poderá ficar mais caro nos próximos meses, sobretudo a poucas semanas da Páscoa. Com o aumento recorde do preço do cacau, os custos para os fabricantes de chocolate ficaram mais altos, sendo diretamente repassados para os consumidores. Devido aos problemas climáticos na África Ocidental, principal produtor de cacau no mundo, o valor de exportação da amêndoa ficou mais alto para os produtores de todos os países.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Edital Concursos Brasil

Leia mais em Edital Concursos Brasil

• Onda de calor: 3 dicas para refrescar o ambiente sem detonar a conta de luz

• Perto da Páscoa, preço do cacau dispara e chocolates ficarão mais caros

• O jeito certo de pendurar o papel higiênico que ninguém te contou antes

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.