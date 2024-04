Prepare-se: nova frente fria traz queda nas temperaturas em todo o país

Alto contraste

A+

A-

Queda nas temperaturas: frente fria avança neste fim de semana; veja onde Queda nas temperaturas: frente fria avança neste fim de semana; veja onde (Edital Concursos Brasil)

A chegada do mês de abril traz consigo uma nova frente fria, que promete abaixar as temperaturas de uma região brasileira. Após um feriado de sol e temperaturas acima dos 30ºC em grande parte do país, a nova semana se inicia com a previsão do tempo indicando uma frente fria discreta na região Sul.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Edital Concursos Brasil

Leia mais em Edital Concursos Brasil

• Bem-vindo abril! Mês se inicia com nova frente fria em todo o país; veja onde

• NOVO benefício de R$ 1.000 para quem cuida de idosos; veja como funcionará

• É errado escrever “denovo” ou “de novo”? Aprenda 1 vez e não erre mais

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.