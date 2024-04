Receita Federal libera consulta ao terceiro lote de Restituição do Imposto de Renda

Alto contraste

A+

A-

Edital Concursos Brasil Edital Concursos Brasil (Edital Concursos Brasil)

A Receita Federal disponibilizou nesta quinta-feira (21), a consulta ao terceiro lote residual de pagamentos das Restituições do Imposto de Renda. Ao todo, 205.930 contribuintes serão contemplados pelo pagamento, totalizando o valor de R$ 339.010.389,78. O pagamento será realizado no dia 28 de março. O depósito será realizado na conta bancária informada pelo contribuinte na entrega da declaração do IRPF.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Edital Concursos Brasil

Leia mais em Edital Concursos Brasil

• Restituição Imposto de Renda: Receita libera consulta a 3º lote; veja quem recebe

• Nubank anuncia NOTÍCIA que pega muitos brasileiros de surpresa

• Oportunidade única! Uber disponibiliza 200 vagas para Centro de Tecnologia no Brasil

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.