Reforma Tributária traz mudanças significativas no imposto sobre heranças

Alto contraste

A+

A-

Herança deixada por fazendeiro é revelada; família está em choque Herança deixada por fazendeiro é revelada; família está em choque (Edital Concursos Brasil)

A Reforma Tributária determinou diversas modificações no sistema de cobranças de tributos brasileiros. Dentre as principais mudanças estabelecidas pela legislação, está a cobrança de impostos sobre doações e heranças no exterior, relacionadas ao Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD).

Leia a matéria completa no nosso parceiro Edital Concursos Brasil

Leia mais em Edital Concursos Brasil

• Quer ser aluno de Harvard? Universidade oferece 160 cursos grátis para brasileiros

• Reforma Tributária atualiza NOVA regra do imposto sobre heranças

• O certo é ‘embora’ e ‘em bora’: quem aprende 1 vez nunca mais erra

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.