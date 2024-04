Uber abre 200 vagas para Centro de Tecnologia no Brasil

Alto contraste

A Uber anunciou que irá ampliar a sua equipe de colaboradores de engenharia no Brasil. O anúncio foi realizado nesta quarta-feira (20), oferecendo que 200 novas vagas sejam ofertadas até o final de 2024. As oportunidades serão destinadas para as equipes de desenvolvimento de soluções, visando a criação de serviços integrados na plataforma da Uber. Assim, os novos colaboradores brasileiros deverão trabalhar especialmente com o setor do Uber de compras em mercados e varejo.

