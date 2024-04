USP oferece 12 mil vagas em curso online sobre Mercados Ilícitos e Crime Organizado

Alto contraste

A+

A-

Edital Concursos Brasil Edital Concursos Brasil (Edital Concursos Brasil)

Conseguir uma vaga na USP (Universidade de São Paulo) é o sonho de diversos estudantes de todo o Brasil. Seja pelo seu reconhecimento internacional ou pela qualidade do seu ensino, a USP é uma das maiores universidades federais do Brasil. Atualmente, a universidade está com as inscrições abertas para o curso gratuito online sobre “Mercados Ilícitos e Crime Organizado nas Américas”.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Edital Concursos Brasil

Leia mais em Edital Concursos Brasil

• Quer ser aluno da USP? Universidade libera 12 mil vagas em formato EAD

• Declaração pré-preenchida: como obter a conta prata ou ouro no Gov.br?

• Neymar é um dos atletas mais ricos do mundo (mas o 1º lugar não é dele)

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.