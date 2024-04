USP oferece curso gratuito sobre inteligência artificial com 50 mil vagas disponíveis

Alto contraste

A+

A-

Se você encontrar um ou mais desses sinais, é muito possível que alguém esteja usando spyware para vigiar e rastrear você pelo celular. Exclua todos os aplicativos suspeitos e considere fazer uma redefinição de fábrica do seu dispositivo. Se você encontrar um ou mais desses sinais, é muito possível que alguém esteja usando spyware para vigiar e rastrear você pelo celular. Exclua todos os aplicativos suspeitos e considere fazer uma redefinição de fábrica do seu dispositivo. (Edital Concursos Brasil)

A USP (Universidade de São Paulo) está oferecendo um curso gratuito sobre inteligência artificial (IA), ministrado por quatro professores especialistas no assunto. Os alunos irão aprender sobre conceitos básicos de IA, além de como funciona o processamento de linhagem natural, o aprendizado da máquina e a visão computacional do assunto. Ademais, os alunos participarão também de discussões sobre as perspectivas futuras do assunto.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Edital Concursos Brasil

Leia mais em Edital Concursos Brasil

• Nubank anuncia NOTÍCIA que pega muitos brasileiros de surpresa

• Oportunidade única! Uber disponibiliza 200 vagas para Centro de Tecnologia no Brasil

• Pensão por morte: 4 particularidades do benefício que muitos não sabem

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.