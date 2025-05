Lucas Ximenez fala sobre importância do visagismo para escolha de cortes de cabelo

No segundo episódio do podcast "Deu Liga", o visagista Lucas Ximenez conversa sobre a importância do visagismo para a escolha de cortes de cabelo. Ele explica que o visagismo se baseia em três pilares: rotina, tipo de cabelo e formato de rosto, resultando em cortes individualizados.



Durante a conversa, Ximenez destaca tendências de cortes masculinos, como a mudança do estilo degradê para cabelos mais volumosos, e cortes femininos, como o crescente interesse pelo "butterfly". Além disso, ele oferece dicas práticas de cuidados com os cabelos, ressaltando a importância de adaptar o estilo à personalidade e ao cotidiano de cada um.



