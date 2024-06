Advent negocia adquirir participação minoritária na Fisher Investments

Alto contraste

A Advent International está prestes a fechar um acordo para adquirir uma participação minoritária na empresa de gestão de recursos Fisher Investments. Um acordo avaliando a Fisher em quase US$ 13 bilhões poderá ser revelado até esta segunda-feira, conforme pessoas a par do assunto, assumindo que não ocorra um imprevisto de última hora. A Fisher gerencia mais de US$ 275 bilhões para mais de 150.000 clientes ao redor do mundo, incluindo 120.000 clientes privados nos Estados Unidos. Para a Advent, o acordo agregaria ao portfólio investimentos no setor de serviços financeiros. A firma de private equity acumulou cerca de US$ 25 bilhões em 2022 para seu mais recente fundo de aquisição. As fusões e aquisições de private equity estão em ascensão comparadas a um 2023 tranquilo, à medida que as empresas lidam com desafios incluindo uma taxa de juros elevada.