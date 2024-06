Anbima ajusta previsão para IPCA de junho de 0,23% para 0,34% e estima 0,16% para julho

Alto contraste

A Anbima divulgou nesta terça-feira, 11, ajuste na sua expectativa para o IPCA de junho, de 0,23% para 0,34%. O número vai balizar o Valor Nominal Atualizado (VNA) das Notas do Tesouro Nacional - Série B (NTN-B) nas operações do mercado secundário a partir do dia 18. A entidade também informou sua estimativa para o IPCA de julho, de 0,16%. O IBGE informou hoje que o IPCA de maio subiu 0,46%, de 0,38% em abril. O dado ficou no teto do intervalo das estimativas coletadas pelo Projeções Broadcast, que ia de 0,32% a 0,46%, com mediana de 0,40%.