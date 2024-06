Balança comercial tem superávit de US$ 1,986 bilhão na 2ª semana de junho

A balança comercial brasileira registrou superávit comercial de US$ 1,986 bilhão na segunda semana de junho. De acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) divulgados nesta segunda-feira, 17,, o valor foi alcançado com exportações de US$ 6,887 bilhões e importações de US$ 4,902 bilhões. No mês, o superávit acumulado é de US$ 3,33 bilhões e, no ano, de US$ 39,217 bilhões.

Até a segunda semana do mês, a média diária das exportações registrou alta de 0,7% na comparação com a média diária do período em 2023, com crescimento de US$ 26,46 milhões (7,0%) em Agropecuária; avanço de US$ 13,97 milhões 5,0%) em Indústria Extrativa e queda de US$ 25,13 milhões (-3,4%) em produtos da Indústria de Transformação.

Já as importações também tiveram crescimento, de 16,9% no período, igualmente na comparação pela média diária, devido a uma alta de US$ 9,11 milhões (62,0%) em Agropecuária; queda de US$ 1,48 milhão (-2,6%) em Indústria Extrativa e avanço de US$ 149,33 milhões (17,6%) em produtos da Indústria de Transformação