Banco da Amazônia registra lucro líquido de R$ 333,4 milhões no segundo trimestre de 2024 Esse crescimento se deve a recuperação do crédito, que teve um aumento de 36% em relação ao início do ano Economia|Beatriz Oliveira*, do R7, em Brasília 14/08/2024 - 14h05 (Atualizado em 14/08/2024 - 14h06 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Banco da Amazônia registra aumento no lucro líquido e na recuperação de crédito Reprodução/Banco da Amazônia

O Banco da Amazônia teve um lucro líquido de R$ 333,4 milhões no segundo trimestre de 2024, o que representa um crescimento de 60,7% em relação ao trimestre passado. Comparado ao mesmo período de 2023, em que o lucro foi de R$ 279,2 milhões, o aumento foi de 60,7%. Os números são do balanço divulgado nesta quarta-feira (14) pela instituição.

De acordo com o banco, o crescimento se deve à recuperação do crédito em 2024. De abril a junho, foi registrado um aumento de 36% no crédito em relação aos três primeiros meses do ano, o que totalizou R$ 103,8 milhões. Além disso, segundo a insitituição, o seu patrimônio líquido alcançou R$ 6,5 bilhões no final de junho, um acréscimo de R$ 1 bilhão no montante em relação ao mesmo período do ano anterior.

De janeiro a março, a instituição, que é administradora do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO), investiu R$ 1,6 bilhão em infraestrutura na Amazônia. No início de 2024, foram realizados mais de 17 mil contratos, totalizando R$ 8,2 bilhões em financiamentos.

O presidente do Banco da Amazônia, Luiz Lessa, comentou os resultados do balanço do período. “Os números do trimestre vieram de acordo com o esperado, positivos para o Banco. Reforçamos a solidez da nossa atuação, assim como a nossa capacidade de gerar valor a longo prazo. Nosso foco se mantém em buscar sempre o desenvolvimento sustentável da Amazônia, com crédito e soluções eficazes”, diz.

Publicidade

Inclusão e sustentabilidade

No início deste ano, R$ 590,5 milhões foram encaminhados ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF). O programa busca ampliar a sustentabilidade do meio rural e nutrir a fonte de renda de famílias na região.

Além disso, a iniciativa “Amazônia Pra Elas”, que oferece crédito e investimento para mulheres microempreendedoras locais, beneficiou mais de 12 mil participantes com investimento de R$ 45,3 milhões.

*Sob supervisão de Alexandre de Paula