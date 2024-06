Banco Mundial eleva previsão para PIB dos EUA este ano, mas vê desaceleração em 2025

Alto contraste

A+

A-

O Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos deve crescer a ritmo mais lento em 2025, a 1,8%. Para 2024, a estimativa é de uma expansão de 2,5%, igual à registrado em 2023. As projeções são do Banco Mundial e constam no relatório "Prospectos da Economia Global", divulgado nesta terça-feira, 11. Os números de 2024 foram revisados para cima em 0,9 ponto porcentual na comparação com a estimativa anterior, informou o banco, após dados do início deste ano surpreenderem positivamente, sobretudo no setor de consumo. Para 2025, houve aumento de 0,1 ponto porcentual na estimativa. Espera-se que o abrandamento em 2025 seja impulsionado principalmente pelos efeitos acumulados do aperto monetário. O Banco Mundial destaca que a flexibilização da política monetária no país deve começar mais tarde do que o inicialmente previsto. Além disso, o déficit relativamente estável ou ligeiramente mais baixo nos próximos anos não deve fazer da política fiscal um importante gatilho de crescimento, avalia o banco.