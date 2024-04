Ânima enfrenta desafio financeiro e reverte lucro para prejuízo no 4TRI23

A rede de educação Ânima (ANIM3) enfrentou um desafio financeiro ao registrar um prejuízo de R$ 101,5 milhões no quarto trimestre de 2023, revertendo o lucro de R$ 169,4 milhões obtido no ano anterior. No entanto, ao analisar o resultado ajustado, a empresa passou de um lucro de R$ 210,7 milhões para um prejuízo de R$ 6 milhões.

