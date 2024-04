Aposentados de longa data do INSS: mito ou realidade?

Alto contraste

A+

A-

Em 2019, o Brasil vivenciou uma grande mudança no sistema de aposentadoria com a implementação da Reforma da Previdência. Essa mudança impactou o cenário previdenciário, trazendo novas regras e, junto com elas, uma série de dúvidas e preocupações.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Capitalist

Leia mais em Capitalist

• Será que aposentados de longa data do INSS podem perder seus benefícios? entenda

Publicidade

• Doces lembranças: as marcas de chocolate que nos deixaram cedo demais

• Moeda do JK pode valer uma fortuna: saiba como lucrar com ela

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.