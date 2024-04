Bradespar divulga queda de 30% no lucro do 4º trimestre de 2023

No quarto trimestre de 2023, a holding Bradespar (BRAP4) divulgou um lucro líquido de R$ 524,1 milhões, representando uma queda de 30% em comparação com o mesmo período do ano anterior, quando atingiu R$ 749 milhões.

