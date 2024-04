Brasil cria mais de 300 mil empregos formais em fevereiro

Alto contraste

Em fevereiro, o Brasil encerrou o mês com um saldo positivo de 306.111 empregos formais, resultado de 2.249.070 admissões e 1.942.959 desligamentos, conforme os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego divulgados ontem.

