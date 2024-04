Brasil registra aumento nas reservas de petróleo em 2023

Alto contraste

Em 2023, as reservas provadas de petróleo registraram um aumento de 6,98% em comparação com o ano anterior, enquanto o volume relativo ao somatório das reservas provadas e prováveis aumentou em 3,81%, e o somatório das provadas, prováveis e possíveis cresceu 2,26%. Esses dados são provenientes do Boletim Anual de Recursos e Reservas da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

