Carros que fracassaram no Brasil: os modelos que não deixaram saudades

Alto contraste

A+

A-

Capitalist Capitalist (Capitalist)

Alguns carros entram no mercado com grandes expectativas, mas acabam desaparecendo silenciosamente, sem deixar rastros de saudade. Vamos explorar quatro desses casos emblemáticos, analisando os motivos por trás de seus fracassos e por que eles não são lembrados com carinho pelos brasileiros.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Capitalist

Leia mais em Capitalist

• Jovem de 17 anos desenvolve app inovador para deficientes; Santander e Burger King já usam

• Carros que fracassaram no Brasil (e ninguém sente falta)

• Novo modelo da CNH: o que mudou nas categorias?

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.