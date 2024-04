Compensação de boletos no mesmo dia traz agilidade para pagamentos

Alto contraste

MEI pode emitir boleto bancário

Desde o dia 15, os boletos bancários serão processados com maior rapidez. Documentos pagos até as 13h30 poderão ser compensados no mesmo dia, dependendo do contrato estabelecido entre o credor e sua instituição financeira para emissão do boleto. A informação foi divulgada pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

