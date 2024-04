Conheça as raças de cães ameaçadas de extinção que precisam de atenção

Alto contraste

A+

A-

Capitalist Capitalist (Capitalist)

Os cães sempre foram mais do que simples pets; eles são verdadeiros embaixadores da diversidade da vida animal e guardiões de tradições culturais ancestrais. No entanto, acredite ou não, algumas raças antigas e cheias de histórias estão enfrentando um verdadeiro risco de desaparecer do nosso convívio. E isso não ocorre por falta de charme ou carisma, mas sim devido a uma série de fatores modernos, como a mudança nos hábitos dos criadores e o ritmo acelerado da vida urbana.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Capitalist

Leia mais em Capitalist

• Eles são raros: 5 raças de cães ameaçados de extinção

• Os países mais acolhedores para aproveitar a aposentadoria

• Chega de mensagens chatas! Guia para bloquear SMS facilmente

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.