CPFL divulga resultados do último trimestre de 2023

No último trimestre de 2023, a CPFL (CPFE3) teve um lucro líquido de R$ 1,33 bilhão, uma queda de 3,5% em relação ao mesmo período do ano anterior. O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) foi de R$ 3,11 bilhões, uma redução de 18,2% em comparação com o ano anterior.

