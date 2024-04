Descoberta de planta alienígena intrigante no Japão

No Japão, uma equipe de botânicos fez uma descoberta verdadeiramente notável: uma planta até então desconhecida, com características que desafiam as expectativas e despertam a imaginação. Encontrada em uma região remota e pouco explorada, essa planta intrigante parece ter vindo de outro mundo.

