Descoberta incrível: Batom mais antigo do mundo de 4 mil anos é encontrado

Em uma descoberta que desafia nosso entendimento sobre a história da maquiagem, arqueólogos encontraram no sudeste do Irã o que parece ser o batom mais antigo do mundo, datando de quase 4.000 anos atrás. Esse achado, revelado em um pequeno recipiente de pedra, resgata as práticas de beleza de nossos ancestrais e oferece insights sobre suas expressões culturais e estéticas.

