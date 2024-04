Descubra a beleza das flores amarelas que iluminam o lar

Alto contraste

As flores amarelas têm o poder de iluminar qualquer jardim, adicionando uma dose de alegria e vitalidade ao ambiente. Entre as variedades mais encantadoras, destacam-se o Girassol, Gérbera, Crisântemo, Hibisco e Astromélia. Originárias de diferentes partes do mundo, essas flores cativam não apenas pela sua cor vibrante, mas também pelas suas características únicas e versatilidade no paisagismo.

