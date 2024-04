Descubra como escanear documentos no celular de forma prática com o Google Files

Alto contraste

A+

A-

Capitalist Capitalist (Capitalist)

O Google Files, aplicativo conhecido entre os usuários de Android por ajudar a organizar e limpar o espaço de armazenamento do celular, acabou de ficar ainda mais útil. Agora, ele vem com uma novidade: a capacidade de escanear documentos diretamente do seu smartphone.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Capitalist

Leia mais em Capitalist

• Como escanear documentos no celular usando o Google Files?

• Embraer reporta lucro 55% maior no 4TRI23; confira

• Franco, peixe e mais: qual carne é a campeã de proteínas?

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.