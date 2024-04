Descubra como explorar o saque-aniversário do FGTS em abril de 2024

O saque-aniversário do FGTS tem revolucionado a forma como os brasileiros acessam suas reservas financeiras vinculadas ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Com a possibilidade de retirada anual de uma parcela do saldo, essa modalidade confere mais liberdade e planejamento financeiro aos trabalhadores. Para os nascidos em abril, essa oportunidade está disponível a partir desta segunda-feira (1).

