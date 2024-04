Alto contraste

A+

A-

Capitalist Capitalist (Capitalist)

Quando as finanças apertam e o nome fica negativado, muitos brasileiros se veem em uma situação delicada. No entanto, mesmo com restrições no CPF, ainda é possível encontrar alternativas para conseguir um empréstimo e equilibrar as contas.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Capitalist

Leia mais em Capitalist

• Enfrentando restrições de crédito? descubra como obter empréstimos mesmo negativado

• Truques e dicas para você amadurecer seu abacate de forma mais rápido. Saiba como

• Cultive os encantos da Erva-de-Passarinho (Strophanthus preussii) no seu jardim! Veja como com ESTAS dicas

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.