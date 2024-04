Alto contraste

A+

A-

Capitalist Capitalist (Capitalist)

Um estudo recente publicado no The Journal of Physical Chemistry Letters revelou uma pesquisa revolucionária que pode resultar na descoberta de uma forma de carbono, a fase BC8, capaz de superar a dureza do diamante.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Capitalist

Leia mais em Capitalist

• Seu Auxílio Gás não foi aprovado? Entenda e corrija já

• WhatsApp com cara nova no Android: Descubra as mudanças

• Herança: Como funciona e quais são suas diferentes modalidades

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.