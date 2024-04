Embraer atinge valor de mercado recorde de R$ 24,7 bi

Alto contraste

A Embraer alcançou um marco histórico ao atingir um valor de mercado de R$ 24,7 bilhões dia 22, registrando um recorde desde sua listagem no Novo Mercado da Bolsa em 2006. O otimismo em torno das ações da empresa tem crescido, especialmente após a American Airlines encomendar até 133 jatos no início do mês. Esta tendência positiva foi reforçada pela divulgação de resultados sólidos e projeções promissoras para 2024 pela Embraer na semana passada.

