Empresa de telecomunicações Oi apresenta redução significativa de prejuízo no último trimestre de 2023

Alto contraste

A+

A-

Capitalist Capitalist (Capitalist)

No quarto trimestre de 2023, a Oi (OIBR3), em processo de recuperação judicial, apresentou um prejuízo líquido de R$ 486 milhões, marcando uma redução significativa de 97,2% em comparação com a perda de R$ 17,149 bilhões no mesmo período de 2022.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Capitalist

Leia mais em Capitalist

• Oi reporta prejuízo menor no 4TRI23; confira

• Cosan reporta lucro 193% maior o 4TRI23; veja

• Bradespar reporta lucro menor no 4TRI23; veja

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.