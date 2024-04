Expansão econômica: IBC-Br aponta crescimento de 0,6% em janeiro

Alto contraste

A economia do Brasil iniciou o ano de 2024 em uma fase de expansão. O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), considerado uma espécie de prévia do Produto Interno Bruto (PIB), registrou um crescimento de 0,6% em janeiro, superando a expectativa do mercado financeiro, que previa um aumento de 0,26%.

