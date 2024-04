Governo adota Inteligência Artificial para revisar benefícios do Bolsa Família

Alto contraste

A+

A-

Capitalist Capitalist (Capitalist)

Você sabia que a tecnologia está mudando a maneira como os benefícios sociais são distribuídos no Brasil? O uso de Inteligência Artificial (IA) agora faz parte da estratégia do governo para verificar se os beneficiários do Bolsa Família inscritos no CadÚnico realmente têm direito aos auxílios. A ideia é garantir que a ajuda chegue a quem realmente precisa, evitando fraudes e desperdícios de recursos públicos.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Capitalist

Leia mais em Capitalist

• Governo Revisa Benefícios: 17 Milhões de Famílias do Bolsa Família Podem Perder Auxílio

• Os melhores cartões de crédito para MEIs: confira o top 5

• Dicas simples e práticas para cultivar rabanetes (Raphanus sativus) em casa com êxito

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.