Impacto da queda na produção de soja nas exportações brasileiras

Em 2023, a soja se destacou nas exportações do Brasil, contribuindo com US$ 15 de cada US$ 100 ganhos no comércio exterior. Esse desempenho foi crucial para a balança comercial, mas há previsões de que a safra diminuirá em 9,5% em 2024, conforme dados divulgados pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

