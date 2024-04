INSS antecipa 13º salário em 2024: Confira as datas de pagamento

Alto contraste

O presidente sancionou a antecipação do 13º salário para beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), incluindo aposentados e pensionistas, bem como para aqueles que receberam auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente ou auxílio-reclusão em 2024. A notícia foi oficializada com a publicação do decreto no Diário Oficial da União na última quarta-feira (14).

