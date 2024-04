Locaweb: Lucro se transforma em prejuízo no 4TRI23

Alto contraste

A LWSA (LWSA3), anteriormente conhecida como Locaweb, reportou um prejuízo líquido de R$ 45,1 milhões no quarto trimestre de 2023, revertendo o lucro de R$ 18,2 milhões no mesmo período de 2022. No acumulado do ano, a empresa apresentou um prejuízo de R$ 73,7 milhões, comparado ao lucro de R$ 28,3 milhões em 2022.

