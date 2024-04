Micro e pequenas empresas impulsionam mercado de trabalho em fevereiro

Alto contraste

Em fevereiro, as micro e pequenas empresas (MPE) foram responsáveis por cerca de 58% das vagas de emprego geradas no Brasil, totalizando aproximadamente 177 mil novas contratações. Esse dado é revelado por um levantamento realizado pelo Sebrae com base nos registros do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

