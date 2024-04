Novas regras de tributação de investimentos no exterior

Alto contraste

As empresas que investem no exterior, conhecidas como offshores, agora estão sujeitas a uma taxa de 15% de Imposto de Renda (IR) sobre os lucros do ano anterior. Isso resultou na implementação de normas pela Receita Federal para regulamentar a Lei 14.754/2023, que trata dos rendimentos no exterior.

