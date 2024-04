Novidades no Pix: Registrato oferece mais detalhes sobre chaves

Alto contraste

A+

A-

Capitalist Capitalist (Capitalist)

Desde ontem os usuários do Pix, o sistema de transferências instantâneas do Banco Central (BC), contarão com maior praticidade para verificar informações e prevenir fraudes. O Registrato, plataforma do BC que detalha a relação do cidadão com as instituições financeiras, agora oferece um relatório adicional contendo o histórico das chaves, inclusive aquelas excluídas.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Capitalist

Leia mais em Capitalist

• Pix: Registrato passa a oferecer mais detalhes sobre chaves

• Petróleo: Brasil tem aumento de 7% nas reservas provadas

• Mitos desmascarados: o que você pensa sobre baterias de celular está errado

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.