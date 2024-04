Parceria entre Casino e GPA chega ao fim

Alto contraste

O Casino declarou que não mantém mais o controle da parceria com o Grupo Pão de Açúcar (PCAR3). Em um comunicado oficial, a empresa francesa explicou que, após o aumento de capital do GPA, no montante de R$ 704 milhões, sua participação no capital do grupo caiu para 22,5%, o que resulta na perda do controle da sociedade. Além disso, conforme já anunciado anteriormente, o Casino continuará a ter dois membros no conselho de administração do Grupo Pão de Açúcar.

