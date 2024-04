Programa Pé-de-Meia: Incentivo para estudantes do ensino médio público

Alto contraste

O Programa Pé-de-Meia, uma iniciativa do governo federal para incentivar a permanência dos estudantes no ensino médio público, está disponibilizando o pagamento do Incentivo-Matrícula no valor de R$ 200.

