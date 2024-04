Receita Federal já recebeu mais de 10 milhões de declarações de Imposto de Renda

Alto contraste

A+

A-

Capitalist Capitalist (Capitalist)

Durante os primeiros 19 dias do prazo, mais de 10 milhões de contribuintes realizaram a entrega de suas declarações ao Leão. Até as 17h46 de ontem, a Receita Federal já havia registrado 10.256.300 declarações, representando 23,85% do total esperado de 43 milhões para este ano.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Capitalist

Leia mais em Capitalist

• Título de Eleitor: Jovens de 16 a 18 anos podem tirar até 8 de maio

• Transpetro implementa sua primeira usina solar

• Imposto de Renda: Receita recebe mais de 10 milhões de declarações

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.