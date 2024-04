Rumo divulga lucro 99,6% menor no 4TRI23; confira os números

Alto contraste

A Rumo (RAIL3) divulgou um lucro líquido de R$ 1 milhão no quarto trimestre de 2023, representando uma queda significativa de 99,6% em relação aos R$ 243 milhões registrados no mesmo período de 2022. No acumulado do ano, o lucro atingiu a cifra de R$ 722 milhões, refletindo um crescimento de 40,5%.

